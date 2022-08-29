Посетителей торгового центра в Южном Бутове эвакуировали из-за пожарной тренировки

Торговый центр на Веневской улице в Южном Бутове эвакуировали. Главное управление МЧС России по Москве уточнило, что провело в здании пожарную тренировку.

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что в торговом центре на улице Веневской, 6, объявили эвакуацию из-за пожара. Всех вывести не удалось — один человека остался на крыше, а в одном из бутиков есть пострадавший.

«Проходят пожарные тренировки. Пожара нет, все в порядке», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Утром в Хамовниках произошел настоящий пожар. Специалисты МЧС потушили огонь на площади 60 квадратных метров на 11-м этаже Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского и спасли 36 человек, в том числе шесть маломобильных. Никто не пострадал.