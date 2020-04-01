Посетителей торгового центра разогнали в Кемеровской области

Очевидец инцидента опубликовал в интернете видеоролик, на котором Цивилев просит сотрудников и посетителей покинуть ТЦ «Сити Молл» в Новокузнецке.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — подчеркнул глава области.