01 апреля 2020, 14:53
Посетителей торгового центра разогнали в Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев раскритиковал посетителей торгового центра и его персонал за то, что они не соблюдают режим всеобщей изоляции. Об этом сообщило РИА ФАН.
Очевидец инцидента опубликовал в интернете видеоролик, на котором Цивилев просит сотрудников и посетителей покинуть ТЦ «Сити Молл» в Новокузнецке.
«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — подчеркнул глава области.