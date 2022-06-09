09 июня 2022, 01:36
Посетителей роддома эвакуировали в Новосибирске из-за сообщения о «минировании»
В Новосибирске поступило анонимное сообщение о «минировании» родильного дома, который находится на улице 1905 года. Об этом сообщило РИА ФАН.
В результате сотрудники органов провели массовую эвакуацию. Из здания вывели медицинский персонал и посетителей. Полицейские проверяют здание перинатального центра и близлежащую территорию на предмет взрывчатки. Кроме того, они выясняют обстоятельства случившегося.