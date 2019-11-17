Посетителей московского аквапарка «Мореон» эвакуировали после сообщения о бомбе

Срочной эвакуацией закончился для двух тысяч посетителей визит Многофункционального комплекса «Мореон» в московском районе Ясенево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Причиной эвакуации стало сообщение о заложенном взрывном устройстве. Прибывшие на место специалисты вывели на улицу около двух тысяч человек.

Они начали обследовать помещение.

В самом «Мореоне» сообщили, что из здания выводят людей, но о причинах происшествия не сообщили. Как пояснил собеседник «360» вывести людей велело начальство, а после завыла сирена.

«Все выходят оперативно», — уточнили в «Мореоне». Всего на улицу вывели 1050 человек.