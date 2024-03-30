30 марта 2024, 20:53
Посетителей кинотеатра «Пионер» эвакуировали на западе Москвы
Источник «360»: посетителей кинотеатра «Пионер» эвакуировали в Москве
Посетителей кинотеатра «Пионер» в Москве эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил источник «360».
«Позвонил неизвестный с угрозами. После этого к кинотеатру, расположенному на Кутузовском проспекте, выехали оперативные службы», — уточнил он.
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Из кинотеатра самостоятельно вышли 57 человек. Росгвардия оцепила здание и близлежащую территорию, также проводится эвакуация оставшихся людей. На месте работают кинологи.
На юго-востоке Москвы в субботу также эвакуировали торговый центр «Миля», который находится неподалеку от станции метро «Жулебино». Ранее из многофункционального офисного центра в поселке Внуково вывели 86 человек из-за подозрительной записки.
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