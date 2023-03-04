Происшествия 04 марта 2023, 13:12 Посетителей и персонал в ТЦ «Мега Химки» экстренно эвакуировали Фото экстренной эвакуации из ТЦ «Мега Химки» опубликовали в Сети Telegram

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В ТЦ «Мега Химки» объявили эвакуацию. Посетителей и сотрудников вывели из здания и попросили отойти на достаточное расстояния от торгового центра. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Моя Москва»

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Причины эвакуации пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося уточняются.

UPD: в региональном главке МВД «360» сообщили, что в здании сработал датчик дыма, никаких возгораний не было.