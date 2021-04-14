Посетителей екатеринбургского ТЦ эвакуировали

В одном из торговых центров Екатеринбурга прошла эвакуация посетителей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, эвакуация прошла в ТЦ «Радуга-парк». По словам свидетелей, посетителей вывели из здания из-за возможного минирования объекта. Глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых объяснил, что в торговом центре проводятся учения.

«Ничего криминального не происходит. Служба безопасности магазина проводит учения по действиям при осложнении оперативной обстановки на объекте», — рассказал представитель ведомства.