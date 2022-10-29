Посетителей Дворца детского творчества эвакуировали в Москве | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 10:03 Посетителей Дворца детского творчества эвакуировали в Москве Источник «360»: из Дворца детского творчества в Москве эвакуировали 30 человек Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Посетителей Дворца детского творчества на улице Свободы в Москве экстренно эвакуировали в субботу утром. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

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По данным источника, из здания эвакуировали 30 человек. Причина на данный момент неизвестна, официально данные об этом пока не подтверждены. Все обстоятельства выясняются.