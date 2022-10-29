Посетителей Дворца детского творчества эвакуировали в Москве | 360°

Эксклюзив

29 октября 2022, 10:03

Посетителей Дворца детского творчества эвакуировали в Москве

Источник «360»: из Дворца детского творчества в Москве эвакуировали 30 человек

Читать 360tv в

Посетителей Дворца детского творчества на улице Свободы в Москве экстренно эвакуировали в субботу утром. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Реклама

По данным источника, из здания эвакуировали 30 человек. Причина на данный момент неизвестна, официально данные об этом пока не подтверждены. Все обстоятельства выясняются.

МЧС РФ

Реклама

Реклама