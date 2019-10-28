Посетителей бассейна эвакуировали из-за химикатов в Новой Зеландии

По словам очевидцев, бассейн стал дымиться после смешения токсичных химикатов. ИАNation News рассказало, что к общественному бассейну Levin Aquatic Centre приехали аварийные службы. Из них пять машин скорой помощи.

Более 30 посетителей эвакуировали из здания, а затем их осмотрели работники медицинской службы. По данным издания, одного человека госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Специальная группа химической защиты сейчас проводит расследование.