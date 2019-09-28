Посетитель ранил двух человек из травмата в ночном клубе в Москве

В ночном клубе на северо-востоке Москвы произошла стрельба. По информации полиции, два человека пострадали.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного управления МВД, стрельбу из травматического оружия открыл неизвестный в ночном клубе на 15-й Парковой улице. Полиция выяснила, что это произошло в результате конфликта. Один из оппонентов ранил двух других.

Трое с топором и «травматом» ограбили безработного москвича на 13 млн Подробнее

«Злоумышленник скрылся с места на автомобиле Volvo серого цвета. Полиция принимает меры к его поиску», — рассказали в МВД.

Один пострадавший был госпитализирован, второй от поездки в больницу отказался.