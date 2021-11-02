Посетитель магазина угрожал покупателям «розочкой» от бутылки на Урале

В Волчанске (Свердловская область) покупатели в магазине устроили драку. В ходе конфликта один из участников потасовки разбил бутылку и начал угрожать другим «розочкой». Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru со ссылкой на местные СМИ.

Два покупателя оскорбились поведением пьяной компании, зашедшей в магазин. Участники драки повалили витрины, в результате товары рассыпались с полок. После конфликта в медучреждение попали три человека с травмами различной тяжести. Госпитализация им не понадобилась. Дебошир с «розочкой» и его родственник находятся в дежурной части полицейского участка Волчанска.