Посетитель магазина бросил в продавца банку сметаны за просьбу надеть маску в Петербурге

Просьба продавца надеть маску вывела из себя посетителя магазина в Санкт- Петербурге, и он кинул банкой сметаны в работника торговой точки. Видео с места событий уже попало в Сеть.

На кадрах видно, как высокий, накачанный мужчина в черном выкладывает продукты на ленту, в какой-то момент он бросает продукт в лицо сидящему за кассой продавцу.

Случай произошел 19 января в магазине на Ярославском проспекте. По данным источника «360» в правоохранительных органах, сотрудник торговой точки повредил шею.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

«Сначала мужчина нецензурно выразился в сторону меня, а потом мне в голову прилетела банка 400-граммовой сметаны. Отгул у работодателя не стал просить. Все неплохо сейчас, только голова ноет немного», — заявил кассир сайту kp.ru.

Когда на место приехали сотрудники полиции, выяснилось, что конфликт уже исчерпан. Пострадавший не стал писать заявление в полицию.