facebook_pixel
    02 февраля 2021, 18:48

    Посетитель крымской поликлиники устроил стрельбу из-за очереди к врачу

    Артур Блянихов

    В одной из феодосийских поликлиник между двумя посетителями возник конфликт из-за очереди к врачу, закончившийся дракой и стрельбой. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Главврач Феодосийского Горздрава Андрей Вербов рассказал, что мужчины повздорили, находясь в поликлинике. Они вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и устроил стрельбу. Прибывшие полицейские задержали нарушителей. Позднее их госпитализировали.