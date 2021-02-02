Посетитель крымской поликлиники устроил стрельбу из-за очереди к врачу

Главврач Феодосийского Горздрава Андрей Вербов рассказал, что мужчины повздорили, находясь в поликлинике. Они вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и устроил стрельбу. Прибывшие полицейские задержали нарушителей. Позднее их госпитализировали.