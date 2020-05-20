Посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску

Полиция заявила, что ситуация случилась на прошлой неделе, однако известно о ней стало только сейчас. 27-летний Келвин Уотсон пришел поздно ночью в кафе сети Waffle House без маски. Официантка сказала, что не будет обслуживать его без маски.

Мужчина ушел, а позже вернулся со средством индивидуальной защиты. Однако он решил не надевать его. В ответ он вновь услышал просьбу надеть маску.

После этого озлобленный Уотсон положил на прилавок пистолет и стал угрожать повару. Тогда ничего не произошло, но мужчина вновь посетил кафе следующей ночью. Он ударил повара по лицу, а когда тот попытался убежать, разъяренный клиент выстрелил в работника кафе и попал в живот.

Повара госпитализировали. Стрелка арестовали 18 мая по обвинению в покушении на убийство.