Посетитель кафе ударил администратора за отказ вызвать такси

По данным информагентства, конфликт произошел в одном из заведений на улице Ломоносова. «Дни.ру» рассказали, что пьяный посетитель ударил администратора кафе по шее кулаком за отказ вызвать ему такси. Работники кафе вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали хулигана и передали его полиции.