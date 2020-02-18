18 февраля 2020, 18:40
Посетитель кафе ударил администратора за отказ вызвать такси
Накануне в Северодвинске (Архангельская область) сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который ударил администратора кафе. Об этом сообщило ИА FlashNord.
По данным информагентства, конфликт произошел в одном из заведений на улице Ломоносова. «Дни.ру» рассказали, что пьяный посетитель ударил администратора кафе по шее кулаком за отказ вызвать ему такси. Работники кафе вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали хулигана и передали его полиции.