Происшествия 19 января 2024, 16:58 Посетитель кафе открыл стрельбу из пистолета в Москве «112»: посетитель устроил стрельбу из пистолета в кафе «Пантера» в Москве РИА «Новости»

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Ночью в Москве посетитель кафе «Пантера» внезапно достал пистолет и начал стрелять. До этого парень, по его словам, получил ранение на танцполе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, 26-летний мужчина пришел в кафе на улице Бойцовой с подругой. К ночи парень пошел на танцпол, но быстро вернулся. Далее он сел у столика, достал пистолет и начал им размахивать. Гости заведения пытались его успокоить, но тот нажал на курок.

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В результате выстрела никто не пострадал, а огнестрельное оружие у него быстро отобрали. Далее на место происшествия вызвали полицию. Но не успели приехать оперативники, как у стрелявшего обнаружили резанную рану.

Откуда она взялась, молодой человек не смог внятно объяснить. Он сказал, что его прямо в кафе во время танца кто-то полоснул, но больше ничего не смог вспомнить. Пострадавшего госпитализировали в нейрореанимацию. Правоохранители проводят проверку.

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