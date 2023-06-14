Происшествия 14 июня 2023, 14:01 Посетитель кафе на западе Москвы напал на полицейского СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудника полиции в кафе на западе Москвы Фото: freepik.com

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Против посетителя кафе на западе Москвы возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы.

По данным ведомства, 11 июня 26-летний пьяный мужчина устроил конфликт с персоналом заведения. После чего дебошир напал на прибывшего на место сотрудника полиции.

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Против него возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Ранее российского сенатора Константина Долгова избили в Москве.