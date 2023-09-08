Происшествия 08 сентября 2023, 16:41 Посетитель барбершопа открыл стрельбу в центре Москвы «112»: клиент барбершопа открыл стрельбу из травматического пистолета в Москве © Fotolia / scherbinator

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Конфликт в барбершопе на Никольской улице в Москве закончился стрельбой. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, во время словесной перепалки один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в направлении своего оппонента. Пуля попала в витрину ювелирного магазина, однако никто из присутствующих не пострадал.

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В настоящее время правоохранительные органы начали устанавливать личность стрелявшего и выяснять мотивы его действий.

UPD: информация о стрельбе не подтвердилась. Telegram-канал «112» позже сообщил, что очевидцы приняли за выстрел сильный хлопок дверью, из-за которого треснула витрина соседнего ювелирного магазина.

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