Происшествия 21 августа 2023, 22:01 Поселок в Запорожской области попал под обстрел ВСУ ВСУ устроили атаку на поселок Пришиб в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Пришиб в Михайловском районе Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы региона. Цитату привел ТАСС.

Бойцы ВСУ атаковали населенный пункт 21 августа около 13:50 по московскому времени. В результате обстрела четыре автомобиля получили повреждения. Погибших и пострадавших нет, отметили оперативники.

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«Попадания пришлись в районе дома № 45 на улице Шевченко», — сказано в сообщении.

Украинские военные за 20 минут обстреляли Донецк, выпустив по городу 16 снарядов натовского калибра. Под огнем со стороны ВСУ оказались Петровский, Кировский и Киевский районы. Мирный житель Донецка получил ранение в результате детонации кассетного суббоеприпаса.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по Киевскому району, применив три снаряда калибра 155 миллиметров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.