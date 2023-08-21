21 августа 2023, 22:01
Поселок в Запорожской области попал под обстрел ВСУ
ВСУ устроили атаку на поселок Пришиб в Запорожской области
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Пришиб в Михайловском районе Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы региона. Цитату привел ТАСС.
Бойцы ВСУ атаковали населенный пункт 21 августа около 13:50 по московскому времени. В результате обстрела четыре автомобиля получили повреждения. Погибших и пострадавших нет, отметили оперативники.
Реклама
«Попадания пришлись в районе дома № 45 на улице Шевченко», — сказано в сообщении.
Украинские военные за 20 минут обстреляли Донецк, выпустив по городу 16 снарядов натовского калибра. Под огнем со стороны ВСУ оказались Петровский, Кировский и Киевский районы. Мирный житель Донецка получил ранение в результате детонации кассетного суббоеприпаса.
Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по Киевскому району, применив три снаряда калибра 155 миллиметров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
Реклама
Реклама