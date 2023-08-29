Эксклюзив 29 августа 2023, 16:23 Поселок в Брянской области оказался под обстрелом ВСУ Глава Климовского района Брянской области призвал жителей пройти в укрытия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поселок Климово Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Глава администрации Климовского района Александр Исаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей пройти в укрытия.

«Срочно все в укрытия», — написал он.

Реклама

Житель Климова рассказал «360» об обстановке в поселке. Мужчина сообщил, что в населенном пункте объявили тревогу. По мнению собеседника, скоро все должно закончиться.

«Наши ребята уже поехали по ним работать, скоро должно все остановиться, так что все хорошо будет», — сказал местный житель.

Он посоветовал другим людям оставаться в гаражах или подвалах — там, где нет окон. Мужчина рекомендовал убрать все стеклянное, что может разбиться на осколки.

По словам жителя поселка, слышалась стрельба либо из гаубицы, либо из «Града». Мужчина насчитал около 10 выстрелов, сейчас, по его словам, «все утихло».