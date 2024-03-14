14 марта 2024, 10:27
Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино и село Пригородняя Слободка
Украинские военные нанесли удар по поселку Теткино и селу Пригородняя Слободка в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Со стороны Украины сегодня обстреляли село Пригородняя Слободка Рыльского района и поселок Теткино Глушковского района. Из местных жителей никто не пострадал», — написал он.
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Старовойт отметил, что подомовой обход в Теткино начнется после того, как позволит обстановка.
«В Пригородней Слободке на одном из объектов инфраструктуры началось возгорание. В настоящее время огонь потушили», — добавил глава региона.
Днем ранее, 13 марта, Теткино также оказался под огнем украинских националистов. Местный житель получил ранение, его отвезли в больницу с контузией.
Президент России Владимир Путин объяснял, что ВСУ усилили атаки на регионы страны, чтобы помешать провести выборы.
ВСУ
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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