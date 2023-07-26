Важное 26 июля 2023, 10:02 Поселок Теткино в Курской области частично обесточили после очередного обстрела Губернатор Старовойт: со стороны Украины обстреляли Теткино, часть поселка обесточена

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Украинские войска утром 26 июля обстреляли поселок Теткино Глушковского района и повредили линию электропередач. Зафиксировали пять прилетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Обстрелян со стороны Украины поселок Теткино. Насчитали пять прилетов. В результате повреждения линии электропередачи часть поселка обесточена» — объявил он.

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Восстановительные работы на сетях начнут после того, как станет безопасней. Роман Старовойт сообщил, что незначительные повреждения получил один дом — осклолки снарядов посекли изгородь и окна.

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Поселок Теткино попадал под обстрел ВСУ 23 июля. Жители насчитали 16 прилетов, снаряды повредили крыши двух домов. Власти обещали помочь их владельцам с ремонтом.

Массированному обстрелу 25 июля подвергли Донецк. В Киевском районе снаряды попали в крышу стадиона «Олимпийский» и спровоцировали пожар. В зоне поражения оказались больница Вишневского и Республиканский травматологический центр.