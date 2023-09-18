Происшествия 18 сентября 2023, 09:55 Поселок Теткино остался без света, воды и газа после обстрела со стороны ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ дважды обстреляли поселок Теткино под Курском РИА «Новости»

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Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро 18 сентября обстреляли Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа», — написал он.

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Старовойт добавил, что аварийные бригады начнут работы, как только это будет безопасно. Кроме того, уточнил губернатор, разрушения есть в 11 домах: повреждены фасады, кровля зданий, ограждения. Информация о пострадавших не поступала.

До этого шесть прилетов зафиксировали в районе села Теткино и поселка Попово-Лежачи.

Ранее украинские военные обстреляли село Плехово в Курской области. Осколочное ранение получил 30-летний мужчина, он погиб на месте. Еще три человека получили ранения в Успеновке. Одного из пострадавших транспортировали в областную больницу с помощью санавиации.