Происшествия 15 апреля 2023, 11:39 Поселок Теткино и село Попово-Лежачи остались без света после обстрелов со стороны ВСУ Старовойт: ВСУ дважды обстреляли территории Глушковского района Курской области РИА «Новости»

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Приграничные территории Глушковского района Курской области утром 15 апреля дважды оказались под огнем ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, никто из мирных жителей не пострадал, разрушений зданий также не зафиксировали.

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В результате атаки оказались частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи, добавил Старовойт.

В настоящее время энергетики прибыли на место происшествия, чтобы устранить повреждения и восстановить подачу электричества.

В субботу, 15 апреля, ВСУ продолжили обстреливать и жилые кварталы населенных пунктов ДНР. В результате атаки в Донецке пострадало здание детского сада на улице Архитекторов.

Также есть повреждения контактной сети трамвайно-троллейбусного управления на улице Пересыпкина в Горловке. О пострадавших среди мирных жителей информация не поступало.