Важное 12 июля 2023, 11:09 Поселок Теткино частично остался без света после атаки ВСУ Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино, есть повреждения Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

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Украинские силы вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, зафиксировано по крайней мере шесть прилетов. Часть населенного пункта осталась без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано шесть прилетов», — рассказал он.

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По его словам, хозяйственные постройки, окна, фасады и заборы двух домов получили повреждения. Губернатор пообещал, что власти помогут собственникам в ликвидации последствий случившегося. Старовойт добавил, что аварийные бригады приступили к восстановлению линий электропередачи, которые также пострадали при обстрелах.

Два дня назад без света осталось село Троцкое в Курской области. Это произошло в результате ударов ВСУ. По словам главы региона, три жилых дома оказались повреждены.