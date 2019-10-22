Поселок под Ростовом оцепили после перестрелки. Видео с места

Во вторник, 22 октября, в Ростовской области произошла перестрелка между двумя семьями землевладельцев. В результате пятеро человек погибли, еще двое — находятся в реанимации. Но на этом все не закончилось — местные жители сообщают, что сейчас поселок полностью оцеплен. В распоряжение «360» попало видео с места происшествия.

Из ролика видно, что в сторону поселка съезжается вереница машин правоохранительных органов. Среди них как сотрудники местного отдела полиции, так и дорожно-постовой службы. Местные жители утверждают, что в поселке объявили комендантский час. Местные жители утверждают, что в поселке объявили комендантский час.

Перестрелка произошла днем между мужчинами из двух враждующих семей — Бациевых и Дакишвили. Конфликт между ними длился на протяжении последних 10 лет. Причиной послужили земельные участки для выпаса скота. Перестрелка между семьями,, в свою очередь, началась из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим собственным.

Сейчас на месте перестрелки работают криминалисты и следователи. Они выясняют все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.