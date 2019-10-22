Поселок под Ростовом оцепили после перестрелки. Видео с места
Из ролика видно, что в сторону поселка съезжается вереница машин правоохранительных органов. Среди них как сотрудники местного отдела полиции, так и дорожно-постовой службы. Местные жители утверждают, что в поселке объявили комендантский час. Местные жители утверждают, что в поселке объявили комендантский час.
Перестрелка произошла днем между мужчинами из двух враждующих семей — Бациевых и Дакишвили. Конфликт между ними длился на протяжении последних 10 лет. Причиной послужили земельные участки для выпаса скота. Перестрелка между семьями,, в свою очередь, началась из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим собственным.
Сейчас на месте перестрелки работают криминалисты и следователи. Они выясняют все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.