Поселок остался без электричества из-за ДТП с пьяным водителем

Отмечается, что без электричества оказались жители улиц Шушенская и Саянская. Свет отключился в 20:05 по уральскому времени. На место аварии прибыла ремонтная бригада «Сургутских городских электрических сетей».

«Опора, сбитая водителем, буквально висела над проезжей частью. Для восстановления была вызвана бригада электромонтеров-линейщиков, которые занимаются обслуживанием электросетей и воздушных линий высокого напряжения», — рассказал начальник Центральной диспетчерской службы ООО «СГЭС» Сергей Романько.

Он отметил, что специалисты сработали оперативно. Благодаря этому опасной ситуации удалось избежать. Через час свет вновь появился на улице Шушенской. Еще через некоторое время электричество вернулось на улицу Саянскую.