15 ноября 2022, 10:42
Поселок Ленинский под Белгородом оказался под обстрелом
Губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об очередном обстреле поселка Ленинский в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram.
«Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
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По его словам, в одном жилом доме выбиты стекла. Также Гладков заявил, что в поселке восстановили подачу электричества. Он добавил, что газоснабжение заработает только лишь после разминирования. Оперативные бригады уже начали работать на месте.
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Накануне губернатор писал о том, что село Козинка Грайворонского городского округа подверглось обстрелу. Также он сообщил об атаке на село Щигоревка и поселок Ленинский в Шебенском городском округе. В результате обстрела в Ленинском оказались повреждены газо- и электроснабжение.
Населенные пункты Белгородской области регулярно обстреливаются, поскольку находятся на границе с Украиной.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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