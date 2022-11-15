Важное 15 ноября 2022, 10:42 Поселок Ленинский под Белгородом оказался под обстрелом Губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский Telegram-канал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об очередном обстреле поселка Ленинский в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram.

«Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

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По его словам, в одном жилом доме выбиты стекла. Также Гладков заявил, что в поселке восстановили подачу электричества. Он добавил, что газоснабжение заработает только лишь после разминирования. Оперативные бригады уже начали работать на месте.

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Накануне губернатор писал о том, что село Козинка Грайворонского городского округа подверглось обстрелу. Также он сообщил об атаке на село Щигоревка и поселок Ленинский в Шебенском городском округе. В результате обстрела в Ленинском оказались повреждены газо- и электроснабжение.

Населенные пункты Белгородской области регулярно обстреливаются, поскольку находятся на границе с Украиной.