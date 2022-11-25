Происшествия 25 ноября 2022, 16:19 Поселок Ленинский Белгородской области снова попал под обстрел Глава Белгородской области Гладков заявил о разрушенном обстрелом доме в поселке Ленинский Telegram-канал губернатора Белгородской области

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Входящий в Шебекинский городской округ поселок Ленинский попал под обстрел. От полученных повреждений полностью разрушился частный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Владеющую домом семью переселили в безопасное место. Сейчас сотрудники оперативных служб обходят территорию.

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Это уже вторая атака на Белгородскую область, которая произошла в пятницу, 25 ноября. Под обстрелом оказались села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа.

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Гладков отметил, что повреждения получили два частных дома. У них выбило окна, повредило заборы и кровли. Также разрушены оказались хозяйственные постройки.

Сильные повреждения получил Дом культуры, оказавшийся под минометным обстрелом. Снаряды пробили кровлю и разбили все окна.