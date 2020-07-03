Поселок эвакуируют в Самарской области из-за поврежденного газопровода

«В целях безопасности проводится эвакуация населения поселка Верхняя Подстепновка Волжского района на автомобильном транспорте (автобусами) в количестве 1640 человек. В настоящее время эвакуировано 89 человек, в том числе 15 детей», — говорится в сообщении.

Отмечаете, что 525 человек покинули поселок самостоятельно, на своих личных машинах.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет <…> Лабораторией предприятия проводятся замеры концентрации газа<…> предельно-допустимой концентрации в воздухе не превышено, — сообщили в ведомстве.

На днях в кировской пятиэтажке произошел взрыв газа. Пострадал один человек. Он находился в реанимации.