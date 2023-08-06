Происшествия 06 августа 2023, 09:59 Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле поселка Азотный РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли поселок Азотный в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По предварительным данным, в результате атаки пострадали несколько жителей.

«Поселок Азотный под огнем укронацистов. Есть пострадавшие, информация уточняется», — написал Кулемзин.

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Позже он опубликовал фото последствия обстрела Куйбышевского района города.

«Осколками вражеских снарядов посечены торговые точки на рынке и ДК „Смолянка“ поселка Азотный», — уточнил мэр.

В минувшую субботу, 5 августа, в результате очередного обстрела Донецка загорелось здание первого корпуса университета экономики и торговли. По предварительной информации, ВСУ использовали кассетные боеприпасы, сообщил Кулемзин.

По данным мэра, в результате атаки противника на город вечером того дня погибла пожилая женщина. Пенсионерка получила смертельные ранения во дворе собственного дома на улице Гаджибекова.