Порывистый ветер унес паром с автомобилями под Астраханью

Работники астраханской МЧС помогли людям, дрейфующим на паромной переправе. Предварительно известно, что трос, который удерживал паром, порвался из-за сильного натяжения, сообщили Nation News.

Из-за случившегося конструкция оказалась удалена от своего первоначального места. Переправа почти на пять километров отчалила от села Замьяны в акватории Волги в Енотаевском районе региона.

Спасатели сообщили, что на плоту находились девять машин и десять людей. Часть из них пытались попасть на сушу, другие остались со своими машинами. Информации о смертях и пострадавших не поступало.