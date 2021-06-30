Porsche за 8 миллионов сгорел в Чертанове. Видео

В Москве сгорела дорогая иномарка. Припаркованная машины ярко полыхнула во дворе одного из домов в Чертанове. «360» публикует видео с места происшествия.

В кадр попал неизвестный, который какое-то время находился рядом с автомобилем. После вспышки он убежал.

Громкий хлопок раздался на Сумской улице около 04:00, сообщил паблик «Чертаново» в соцсети «ВКонтакте». Загорелся автомобиль Porsche Macan.

Стоимость машины — порядка восьми миллионов рублей.