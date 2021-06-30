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    30 июня 2021, 19:17

    Porsche за 8 миллионов сгорел в Чертанове. Видео

    Александра Ломейко, Алла Морген

    В Москве сгорела дорогая иномарка. Припаркованная машины ярко полыхнула во дворе одного из домов в Чертанове. «360» публикует видео с места происшествия.

    В кадр попал неизвестный, который какое-то время находился рядом с автомобилем. После вспышки он убежал.

    Громкий хлопок раздался на Сумской улице около 04:00, сообщил паблик «Чертаново» в соцсети «ВКонтакте». Загорелся автомобиль Porsche Macan.

    Стоимость машины — порядка восьми миллионов рублей.