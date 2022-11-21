21 ноября 2022, 08:18
Porsche въехал в грузовик Ленинградском проспекте в Москве
Источник «360»: Porsche врезался в грузовик на Ленинградском проспекте в Москве
Porsche и грузовик столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, в результате пострадали четыре человека.
По информации источника, ЧП произошло утром 21 ноября в районе дома № 29, корпус 1 по Ленинградскому проспекту. На место аварии выехали экстренные службы.
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Еще одно ДТП случилось на Третьем транспортном кольце в районе «Москва-Сити», добавил источник. Сервис «Яндекс Пробки» показал, что заторов на этих участках дорог нет. Официально данные об авариях пока не подтвердили.
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