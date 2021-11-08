Porsche с сыном Семена Альтова разорвало пополам после ДТП в Ленобласти

Сын сатирика Семена Альтова — бизнесмен Павел Альтов — попал в серьезное ДТП на трассе «Скандинавия». Его Porsche, по предварительным данным, занесло на мокром асфальте. Иномарка влетела в фонарный столб.

Удар оказался такой силы, что Porsche буквально разорвало на две части. Об аварии сообщил 78.ru. Семен Альтов сообщил телеканалу, что сыну уже сделали операцию. Подробностей он не сообщил. На месте ДТП работает полиция. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Альтов-младший занимает пост первого заместителя генерального директора «Бронка Групп», а также является гендиректором завода «Измерон».

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», бизнесмена доставили в Токсовскую районную больницу. Он находится в стабильном состоянии.