  • Porsche Cayenne наехал на свою хозяйку в Пулково

    09 декабря 2019, 17:00

    Александр Кушак

    В Пулково владелица машины Porsche Cayenne оказалась придавлена собственным авто, сообщило ИА «Невские новости».

    Инцидент произошел на крытой парковке аэропорта. Женщина, выход из машины, забыла перевести коробку передач в положение «Parking». В итоге автомобиль покатился, едва не раздавив автоледи.

    Сотрудники аэропорта вызвали «скорую» оказали женщине первую помощь. Известно, что она получила серьезные травмы. О состоянии пострадавшей на данный момент больше ничего не известно.