Porsche Cayenne наехал на свою хозяйку в Пулково
В Пулково владелица машины Porsche Cayenne оказалась придавлена собственным авто, сообщило ИА «Невские новости».
Инцидент произошел на крытой парковке аэропорта. Женщина, выход из машины, забыла перевести коробку передач в положение «Parking». В итоге автомобиль покатился, едва не раздавив автоледи.
Сотрудники аэропорта вызвали «скорую» оказали женщине первую помощь. Известно, что она получила серьезные травмы. О состоянии пострадавшей на данный момент больше ничего не известно.