Porsche Cayenne наехал на свою хозяйку в Пулково

Инцидент произошел на крытой парковке аэропорта. Женщина, выход из машины, забыла перевести коробку передач в положение «Parking». В итоге автомобиль покатился, едва не раздавив автоледи.

Сотрудники аэропорта вызвали «скорую» оказали женщине первую помощь. Известно, что она получила серьезные травмы. О состоянии пострадавшей на данный момент больше ничего не известно.