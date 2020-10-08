Porsche 911 влетел в легковушку на Невском проспекте. Видео

В центре Петербурга, на Невском проспекте, столкнулись три автомобиля, включая Porsche 911 Carrera стоимостью от девяти до 12 миллионов рублей. Авария спровоцировала большую пробку в районе станции метро «Маяковская».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Porsche, едущий по Невскому, врезается в выехавший на перекресток кроссовер Škoda Fabia. Эту машину отбрасывает на Hyundai Solaris.

Все три автомобиля получили повреждения. О том, пострадал ли кто-либо в ДТП, неизвестно.

Авария произошла на перекрестке Невского проспекта с улицей Марата. По версии сетевого издания «Mash на Мойке», виновником столкновения был водитель Škoda — его машина «резко выскочила» перед Porsche.

Источник фото: группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» на основе видео, снятого с другого ракурса, также склоняются к версии в виновности водителя Škoda.