Эксклюзив 31 декабря 2022, 13:24 «Порохом пропах весь дом». Мужчина из Железногорска погиб при взрыве самогонного аппарата Сосед погибшего при взрыве самогонного аппарата в Железногорске: весь дом пахнет порохом

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В Железногорске на улице 60 лет ВЛКСМ 55-летний мужчина погиб в результате «хлопка в квартире», сообщила пресс-служба СУ СК по региону. По данным Telegram-канала «112», взорвался самогонный аппарат, хозяину квартиры оторвало обе руки и он скончался в машине скорой. Сосед мужчины, Владимир, усомнился в том, что это был именно самогонный аппарат.

«Во время взрыва я был дома на третьем этаже. Наша квартира расположена прямо над той, где произошел взрыв. Хлопок был довольно громким. Весь дом пахнет порохом», — отметил Владимир.

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По его словам, мужчина жил один, но его брат живет напротив.

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Судя по планировке, взрыв произошел не в кухне, а в жилой комнате, добавил мужчина.

Сосед добавил, что после случившегося жильцов попросили выйти из квартир.

«Мы всей семьей вышли на улицу и увидели разбитое окно. Саперы вроде работают на месте», — сообщил Владимир.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Санкция — до двух лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины гибели мужчины.