Происшествия 01 января 2024, 14:05 Породистого щенка выбросили в мусорку в Екатеринбурге Жительница Екатеринбурга выкинула в контейнер для мусора породистого щенка РИА «Новости»

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Жительница Екатеринбурга выбросила породистого щенка в мусорный бак. Об этом сообщил портал Е1.RU.

По информации источника, на территории жилого комплекса «Мир Труд Май» один из местных жителей проходил около контейнера и услышал жалобный писк. На место приехали коммунальные службы, которые вытащили животное.

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Позднее стало известно, что женщина сама решила избавиться от щенка. Она рассказала, что спустя час после рождения у животного пропало сердцебиение и она его выбросила, уточнил RT.

Волонтеры передали щенка ветеринарам, которые выявили у него аномалию развития суставов задних ног и двустороннюю заячью губу. Понесет ли женщина ответственность за свой поступок, пока неизвестно.

Ранее в Иркутске мужчина выбросил собаку с 17-го этажа, после чего положил тело в мусорный контейнер. Живодера задержали полицейские.