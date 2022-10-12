Порядка 900 человек эвакуировали из общежития на Рязанском проспекте Москвы из-за задымления | 360°

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Порядка 900 человек эвакуировали из общежития на Рязанском проспекте Москвы из-за задымления

Источник «360»: в общежитии на Рязанском проспекте Москвы загорелась комната

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Комната в общежитии на Рязанском проспекте загорелась в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, возгорание произошло на 15-м этаже. Из здания эвакуировали порядка 900 человек.

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По запросу «360» в столичном ГУ МЧС подтвердили эту информацию. 

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«Выезд такой есть. По заявке общежития подразделения прибыли. Дальнейшая информация уточняется», — подчеркнули в ведомстве.

Информации о пострадавших нет.

Москва

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