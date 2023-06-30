Происшествия 30 июня 2023, 11:15 Порядка 90 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки Губернатор Гладков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области за сутки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 90 боеприпасов. Об обстановке в регионе сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Главков.

«В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпущено семь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из административных зданий», — написал он.

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По словам главы региона, украинские военные из ствольной артиллерии ударили по Журавлевке. Там зафиксировали четыре прилета. Обстреляли также окраину села Богун-Городок и хутор Старый.

Наиболее интенсивные удары пришлись на Грайворонский и Шебекинский городские округа. По населенным пунктам первого ВСУ выпустили 28 снарядов, во втором — 38. Всего же в регионе 29 июня зафиксировали порядка 90 прилетов. Никто не пострадал, повреждения получили два автомобиля и забор частного дома.

По данным СМИ, в селе Маслова Пристань сбили и уничтожили беспилотник самолетного типа, прилетевший со стороны Украины. Дрон обнаружили в 15 километрах от границы. Гладков информацию о ликвидации дрона подтвердил.