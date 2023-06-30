30 июня 2023, 11:15
Порядка 90 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки
Губернатор Гладков рассказал об обстрелах ВСУ Белгородской области за сутки
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 90 боеприпасов. Об обстановке в регионе сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Главков.
«В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпущено семь артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из административных зданий», — написал он.
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По словам главы региона, украинские военные из ствольной артиллерии ударили по Журавлевке. Там зафиксировали четыре прилета. Обстреляли также окраину села Богун-Городок и хутор Старый.
Наиболее интенсивные удары пришлись на Грайворонский и Шебекинский городские округа. По населенным пунктам первого ВСУ выпустили 28 снарядов, во втором — 38. Всего же в регионе 29 июня зафиксировали порядка 90 прилетов. Никто не пострадал, повреждения получили два автомобиля и забор частного дома.
По данным СМИ, в селе Маслова Пристань сбили и уничтожили беспилотник самолетного типа, прилетевший со стороны Украины. Дрон обнаружили в 15 километрах от границы. Гладков информацию о ликвидации дрона подтвердил.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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