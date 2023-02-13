Происшествия 13 февраля 2023, 23:41 Порядка 46 тонн контрафактных орехов из Китая обнаружили на курганской границе

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Таможенники пропускного пункта в Петухово Курганской области перехватили порядка 46 тонн орехов из Китая, которые пытались ввезти в страну незаконно. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Специалисты остановили два автомобиля, которые не имели необходимых документов.

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Один из них перевозил восемь тонн очищенных орехов и 14 тонн орехов в скорлупе. Вся продукция не имела маркировки.

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Другой автомобиль вез 24 тонны китайских орехов, которые не соответствовали указанной массе. Товары планировали доставить в Красноярский край.