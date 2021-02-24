Порядка 40 машин столкнулись на трассе в Башкирии из-за непогоды. Видео

В Башкирии в среду на трассе столкнулись 39 автомобилей. В среду в регионе сильная метель и заносы. По предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

«По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все причины и обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении.

Аварии произошли на 80-м километре трассы в Аургазинском районе. Известно, что среди пострадавших есть две девочки в возрасте 16 и 12 лет. По предварительной информации, один человек госпитализирован.

На место происшествия прибыли пять экипажей ГИБДД. Сотрудники помогли попавшим в аварию выбраться из автомобилей.

Ранее в ведомстве сообщили, что на протяжении одного километра произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых получили повреждение более 20 автомобилей.

Синоптики предупредили, что 24 февраля в регионе ожидается до −35 градусов и северный ветер с порывами до 26 метров в секунду.

В Челябинской области похожая ситуация на дорогах. Там десятки машин попали в аварию из-за плохой видимости. В результате власти перекрыли движение на трассах.