Происшествия 30 марта 2023, 19:22 Порядка 35 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды Глава Ростовской области Голубев: из-за непогоды без электричества остались 35 000 человек РИА «Новости»

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Порядка 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Из-за <…> сильного ветра и мокрого снега — остались без энергоснабжения почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трех городах в центре Ростовской области», — сказал он.

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Энергетиков перевели в режим повышенной готовности. По всей области работами по восстановлению электричества занимаются 343 бригады, в которые входят 1244 человека и 640 единиц техники.

Губернатор подчеркнул, что получает доклад об устранении аварий каждый час. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Также главе региона сообщают об обстановке на трассе М-4 «Дон». По его словам, ситуация там непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега произошло несколько аварий, которые спровоцировали многокилометровую пробку. Для ликвидации последствий на место выехали 36 единиц крупной дорожной техники.

Жителей Московской области также предупредили о возможной гололедице в ночь на 31 марта. Местами в регионе пройдет мокрый снег или дождь.