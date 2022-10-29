Порядка 300 домов осталось без света в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 29 октября 2022, 13:59 Порядка 300 домов осталось без света в Нижнем Новгороде Около 300 домов осталось без света в Нижнем Новгороде из-за пожара на электроподстанции РИА "Новости"

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Около 300 домохозяйств осталось без света в Нижнем Новгороде из-за пожара на электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Порядка 300 домов осталось без электроснабжения в результате происшествия. Начались работы по восстановлению инфраструктуры, подача электричества полностью возобновилась», — заявили в ведомстве.

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Причиной происшествия стал пожар на электроподстанции в населенном пункте Высоково. Экстренные службы в 10:01 по московскому времени приступили к устранению открытого огня в помещении общей площадью 75 квадратных метров. В 10:44 стало известно о полной ликвидации возгорания.

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Во время пожара никто не пострадал, написала kp.ru.

Областная прокуратура оценит соблюдение федерального законодательства на объекте, при наличии оснований ведомство рассмотрит вопрос принятия мер прокурорского реагирования.

Минувшей ночью пожар произошел в многоэтажном доме в Каспийске. Происшествие случилось из-за взрыва газовоздушной смеси.