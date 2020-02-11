11 февраля 2020, 11:14
Порядка 2,5 тысячи человек лишили воды в Оренбурге
В 23-м микрорайоне Оренбурга отключили водоснабжения из-за аварии. Примерно 2,5 жителей провели без воды более 11 часов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Авария произошла в понедельник 10 января в 22:30 по местному времени. Сотрудники администрации города потребовали провести проверку по факту случившегося.
«Несмотря на нормативные сроки устранения последствий аварии за четыре часа, водоснабжение в 29 домов не подано до сих пор», — отметили в пресс-службе.