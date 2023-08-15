Происшествия 15 августа 2023, 00:09 Порядка 25 человек пропали без вести из-за схода оползня в Мьянме

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Сход оползня произошел в нефритовой шахте в Мьянме. В результате без вести пропали порядка 25 человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

ЧП произошло 13 августа на севере страны в провинции Качин. Местные спасательные службы сообщили, что не обладают точным списком пропавших.

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Спасатели продолжают поисковые мероприятия, несмотря на угрозу схода новых оползней.

Работы по добыче нефти проходили несмотря на то, что их должны были приостановить из-за угрозы обрушения грунта.