Происшествия 01 сентября 2023, 20:30 Порядка 20 мирных жителей пострадали при обстреле ДНР со стороны Украины Пушилин: 20 человек, среди которых 2 ребенка, пострадали при обстреле ДНР РИА «Новости»

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При очередном обстреле Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков пострадали 20 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«При обстреле Киевского района Донецка сегодня погибла девочка 2016 года рождения», — рассказал он.

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В Донецке, Александровке, Волновахском районе, Горловке ранения получили 20 мирных жителей, в том числе 10-летняя девочка и 15-летний парень. Тяжелые травмы получили пожилой мужчина и женщина 1980 года рождения. Всем окажут медицинскую помощь.

Пострадали 33 жилых дома в некоторых районах ДНР и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке. Известно, что один из снарядов угодил в торговый центр «Донецк-Сити». В этот момент в здании находились люди.

Всего со стороны ВСУ зафиксировали 38 обстрелов территории республики. Украинские боевики выпустил 146 боеприпасов с применением реактивной и ствольной артиллерии, в том числе зажигательного и кассетного типов, добавил Пушилин.