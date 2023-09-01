01 сентября 2023, 20:30
Порядка 20 мирных жителей пострадали при обстреле ДНР со стороны Украины
Пушилин: 20 человек, среди которых 2 ребенка, пострадали при обстреле ДНР
При очередном обстреле Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков пострадали 20 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«При обстреле Киевского района Донецка сегодня погибла девочка 2016 года рождения», — рассказал он.
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В Донецке, Александровке, Волновахском районе, Горловке ранения получили 20 мирных жителей, в том числе 10-летняя девочка и 15-летний парень. Тяжелые травмы получили пожилой мужчина и женщина 1980 года рождения. Всем окажут медицинскую помощь.
Пострадали 33 жилых дома в некоторых районах ДНР и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке. Известно, что один из снарядов угодил в торговый центр «Донецк-Сити». В этот момент в здании находились люди.
Всего со стороны ВСУ зафиксировали 38 обстрелов территории республики. Украинские боевики выпустил 146 боеприпасов с применением реактивной и ствольной артиллерии, в том числе зажигательного и кассетного типов, добавил Пушилин.
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Донецк
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