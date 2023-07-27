Происшествия 27 июля 2023, 19:21 Порядка 100 человек погибли в пожарах в Нижнем Новгороде в этом году

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В 2023 году на пожарах в Нижегородской области погибли порядка 100 человек. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, в текущем году в регионе произошло 30 лесных пожаров. Их площадь составила 37,8 гектаров. Еще 899 административных дел возбудили в области за нарушение противопожарного режима. Чаще всего жителей привлекали за неочистку территорий от сухостоя и разведение костров в неположенных местах, написало НИА «Нижний Новгород».