Порезавшего безбилетника в Щелкове контролера задержали

Охранника-контролера, порезавшего ножом безбилетника на железнодорожной станции Воронок в Щелкове, задержали. Об этом сообщили на сайте Западного межрегионального СК на транспорте.

Конфликт между 27-летним охранником и безбилетным 48-летним пассажиром произошел на станции Воронок Ярославского направления МЖД в субботу, около 17:00. По данным СК, ссора завязалась в турникетном павильоне.

Контролер нанес «зайцу» несколько ножевых ранений в область шеи. Теперь он проходит по уголовной статье «Покушение на убийство». А пострадавший находится в больнице.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Контролера и очевидцев допросили. Запросили характеристику на охранника, назначили нужные экспертизы. Сбор доказательств по делу и расследование продолжается.

Ранее массовая драка между безбилетниками и контролерами произошла в Зеленограде. Ссора начала разгораться еще в поезде, который следовал из Москвы в Тверь. После этого конфликт продолжился уже на платформе. Контролеры хотели высадить «зайцев», но те распылили в них перцовый баллончик.